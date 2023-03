Usa | non sosteniamo il cessate il fuoco in Ucraina ora

(Di venerdì 17 marzo 2023) "Non parliamo per il presidente Zelensky, ma noi nonunilin questo momento che favorirebbe Mosca": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Com’era la storia raccontata dai russi? É stata una “manovra azzardata” del drone USA, non sono stati i nostri aere… - Giorgiolaporta : Fare i turisti in Italia, ammazzare il #Carabiniere #CercielloRega con 11 coltellate e fare massimo 14 anni di carc… - MarianoGiustino : L'errore dell'#UE e degli #Usa, che stanno continuando a commettere nei confronti dell'orrifica Repubblica islamica… - unnumeroacaso : RT @antonio_bordin: “Non abbiamo votato #Trump perché era un pazzo con il bottone nucleare, e ora abbiamo demente Joe che gioca con 2 poten… - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: Ho fatto un sogno. Due balordi #drogati #italiani ammazzavano negli #Usa con 11 coltellate un #poliziotto #americano.… -

Tom Cruiseè nuovo a calarsi in ruoli adatti ad attori bel più giovani: il 14 luglio negliuscirà 'Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno', settimo film della serie in cui ...parliamo per il presidente Zelensky, ma noisosteniamo un cessate il fuoco in questo momento che favorirebbe Mosca": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing telefonico. . 17 marzo 2023leggi anche Crisi delle banche e debito record, gliora spingono per un terza guerra mondiale ... daranno una mano a Kiev ma di certopotranno far pendere la bilancia della guerra in favore di ...

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - "Non parliamo per il presidente Zelensky, ma noi non sosteniamo un cessate il fuoco in questo momento che favorirebbe Mosca": lo ha detto il portavoce del consiglio per ...L'infezione da streptococco sta registrando un aumento i pediatri invitano però alla cautela rispetto all'uso degli antibiotici: da non usare in assenza di sintomi L'infezione da streptococco sta ...