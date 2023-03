Usa, il dipartimento di Giustizia apre un’indagine contro TikTok: «Ha spiato cittadini e giornalisti americani» (Di venerdì 17 marzo 2023) Non c’è pace per TikTok negli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il dipartimento di Giustizia americano starebbe indagando ByteDance, società cinese proprietaria del social, per possibile spionaggio sui cittadini americani. Non solo: tra loro ci sarebbero anche alcuni giornalisti che si occupano di tecnologia. Il quotidiano americano precisa che l’inchiesta sarebbe stata avviata lo scorso anno, dopo un’ammissione fatta dalla stessa ByteDance. A dicembre, l’azienda cinese avrebbe detto che alcuni suoi dipendenti – poi licenziati – avevano raccolto i dati di alcuni utenti americani di TikTok, inclusi alcuni giornalisti. A coordinare le indagini non ci sarebbe solo il dipartimento di Giustizia ma ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Non c’è pace pernegli Stati Uniti. Secondo il New York Times, ildiamericano starebbe indagando ByteDance, società cinese proprietaria del social, per possibile spionaggio sui. Non solo: tra loro ci sarebbero anche alcuniche si occupano di tecnologia. Il quotidiano americano precisa che l’inchiesta sarebbe stata avviata lo scorso anno, dopo un’ammissione fatta dalla stessa ByteDance. A dicembre, l’azienda cinese avrebbe detto che alcuni suoi dipendenti – poi licenziati – avevano raccolto i dati di alcuni utentidi, inclusi alcuni. A coordinare le indagini non ci sarebbe solo ildima ...

