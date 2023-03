Uomini e Donne, Sara e Sonny finiscono per litigare in diretta: cos’è successo? (Di venerdì 17 marzo 2023) Convolata a nozze poche settimane fa, l’amata coppia di Uomini e Donne ha deciso di spiegare ai fan il perché si è deciso di organizzare in poco tempo il matrimonio. Durante la diretta su Instagram, Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono finiti per battibeccare. cos’è successo? LITE IN diretta – Nonostante la loro turbolenta storia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Convolata a nozze poche settimane fa, l’amata coppia diha deciso di spiegare ai fan il perché si è deciso di organizzare in poco tempo il matrimonio. Durante lasu Instagram,Shaimi eDi Meo sono finiti per battibeccare.? LITE IN– Nonostante la loro turbolenta storia L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - Droghiere : Immagino la testa delle donne come un browser con 2728 finestre aperte e quella di noi uomini con una finestra sola, senza connessione - ziaale3 : RT @mentecritica: Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro cadav… - cip1964 : RT @nataliclaudia1: @GiorgiaMeloni Ho sentito una intervista rilasciata prima della nomina a Primo Ministro. Dicevi Giorgia, madre e cristi… -