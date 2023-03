“Uomini e Donne” oggi non va in onda: svelato il motivo (Di venerdì 17 marzo 2023) News Tv. “Uomini e Donne” oggi non va in onda perchè. oggi non andrà in onda una nuova puntata di “Uomini e Donne“. Nessuno si sarebbe aspettato questa decisione da parte di Maria De Filippi. Molti telespettatori si stanno chiedendo il motivo di tale scelta. Al posto di “Uomini e Donne” andrà in onda – eccezionalmente – una puntata extra del daytime del talent show “Amici”, sempre condotto da Maria De Filippi. (Continua…) Leggi anche: “Uomini e Donne” nella bufera, Desdemona passa alle vie legali: cos’è successo Perchè “Uomini e Donne” oggi non va in ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023) News Tv. “non va inperchè.non andrà inuna nuova puntata di ““. Nessuno si sarebbe aspettato questa decisione da parte di Maria De Filippi. Molti telespettatori si stanno chiedendo ildi tale scelta. Al posto di “” andrà in– eccezionalmente – una puntata extra del daytime del talent show “Amici”, sempre condotto da Maria De Filippi. (Continua…) Leggi anche: “” nella bufera, Desdemona passa alle vie legali: cos’è successo Perchè “non va in ...

