Uomini e Donne oggi 17 marzo non va in onda: cosa è successo? La puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 17 marzo 2023, non andrà in onda e verrà sostituita da uno speciale sul serale di Amici: scopriamo cosa è successo e quando riprende.

