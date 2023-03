Uomini e Donne non va in onda oggi: spazio allo speciale Amici verso il serale (Di venerdì 17 marzo 2023) Uomini e Donne non va in onda oggi, venerdì 17 marzo: su Canale 5 ampio spazio sarà dedicato allo speciale di Amici verso il serale. Il serale di Amici di Maria De Filippi inizierà infatti domani, sabato 18 marzo, in prima serata. 15 i concorrenti – tra cantanti e ballerini – che hanno avuto accesso alla prossima fase del talent show. Lo speciale Amici verso il serale sarà l’occasione per conoscerli meglio, in attesa di vederli su Canale 5 il sabato sera. Tutto è ormai pronto per l’avvio della fase conclusiva del talent show di Maria De Filippi. I 15 concorrenti ammessi sono già noti, nota anche la giuria del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)non va in, venerdì 17 marzo: su Canale 5 ampiosarà dedicatodiil. Ildidi Maria De Filippi inizierà infatti domani, sabato 18 marzo, in prima serata. 15 i concorrenti – tra cantanti e ballerini – che hanno avuto accesso alla prossima fase del talent show. Loilsarà l’occasione per conoscerli meglio, in attesa di vederli su Canale 5 il sabato sera. Tutto è ormai pronto per l’avvio della fase conclusiva del talent show di Maria De Filippi. I 15 concorrenti ammessi sono già noti, nota anche la giuria del ...

