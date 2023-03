Uomini e Donne, Nicole Santinelli contro Roberta Di Padua: “Fa parte di quella categoria di donne che tengo lontana…” (Di venerdì 17 marzo 2023) Nicole Santinelli, la nuova tronista di Uomini e donne, nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi. La bionda 29enne romana si è espressa in merito a Roberta Di Padua, la dama che di recente è apparsa interessata al suo corteggiatore Andrea Foriglio. Nicole ha ammesso di tenere molto lontane le donne come la Di Padua in quanto completamente diverse dal punto di vista caratteriale e di approccio con gli Uomini. Una donna che non frequenterebbe mai nemmeno fuori da uno studio televisivo. A chi l’ha accusata di essere sembrata piuttosto possessiva nei confronti del suo corteggiatore, Nicole ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023), la nuova tronista di, nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi. La bionda 29enne romana si è espressa in merito aDi, la dama che di recente è apparsa interessata al suo corteggiatore Andrea Foriglio.ha ammesso di tenere molto lontane lecome la Diin quanto completamente diverse dal punto di vista caratteriale e di approccio con gli. Una donna che non frequenterebbe mai nemmeno fuori da uno studio televisivo. A chi l’ha accusata di essere sembrata piuttosto possessiva nei confronti del suo corteggiatore,...

