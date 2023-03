“Uomini e Donne”, Maria De Filippi si ferma: perché non va in onda (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli spettatori sono in subbuglio, la notizia del rinvio dell’odierna puntata di Uomini e Donne ha lasciato con il fiato sospeso gli appassionati dal dating show più popolare d’Italia. Nulla da fare, bisognerà attendere per scoprire come si evolveranno le relazioni della dame e dei cavalieri del trono over. Oggi, infatti il programma non andrà in onda. Al suo posto i giovani talenti di un altro dei cavalli di battaglia del palinsesto Mediaset. Il pomeriggio di venerdì 17 marzo ospiterà un’edizione speciale dei daytime di Amici, in preparazione del serale, che partirà su Canale 5 proprio domani, sabato 18 marzo in prima serata. perché Uomini e Donne non va in onda Ieri pomeriggio a Uomini e Donne è andata in scena l’emozionante scelta ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli spettatori sono in subbuglio, la notizia del rinvio dell’odierna puntata diha lasciato con il fiato sospeso gli appassionati dal dating show più popolare d’Italia. Nulla da fare, bisognerà attendere per scoprire come si evolveranno le relazioni della dame e dei cavalieri del trono over. Oggi, infatti il programma non andrà in. Al suo posto i giovani talenti di un altro dei cavalli di battaglia del palinsesto Mediaset. Il pomeriggio di venerdì 17 marzo ospiterà un’edizione speciale dei daytime di Amici, in preparazione del serale, che partirà su Canale 5 proprio domani, sabato 18 marzo in prima serata.non va inIeri pomeriggio aè andata in scena l’emozionante scelta ...

