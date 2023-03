Uomini e Donne, Lavinia Mauro annuncia la scelta: la data (Di venerdì 17 marzo 2023) A Uomini e Donne sembra che Lavinia Mauro finalmente si sia decisa a scegliere e abbia già comunicato la data alla redazione di Maria De Filippi. Sempre dai rumors che circolano nei corridoi Elios, sappiamo che la tronista potrebbe fare la sua scelta già nella prima settimana di aprile: la data precisa dipende da quando si registrerà, ma considdetto che ultimamente il talk show di Canale 5 viene registrato tra sabato e domenica, potrebbe trattarsi dell’uno e del due aprile. Ma cosa ha portato l’indecisa tronista alla decisione di scegliere senza arrivare ad aprile (cosa che sembrava invece dovesse succedere)? E soprattutto, chi sceglierà Lavinia Mauro tra Alessio Corvino e Alessio Campoli? Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 marzo 2023) Asembra chefinalmente si sia decisa a scegliere e abbia già comunicato laalla redazione di Maria De Filippi. Sempre dai rumors che circolano nei corridoi Elios, sappiamo che la tronista potrebbe fare la suagià nella prima settimana di aprile: laprecisa dipende da quando si registrerà, ma considdetto che ultimamente il talk show di Canale 5 viene registrato tra sabato e domenica, potrebbe trattarsi dell’uno e del due aprile. Ma cosa ha portato l’indecisa tronista alla decisione di scegliere senza arrivare ad aprile (cosa che sembrava invece dovesse succedere)? E soprattutto, chi sceglieràtra Alessio Corvino e Alessio Campoli?e ...

