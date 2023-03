Uomini e Donne, il contenuto degli audio della dama fa infuriare tutti: cacciata dal programma (Di venerdì 17 marzo 2023) Maria De Filippi non ammette falsità e chi non sta alle regole del gioco del suo seguitissimo Uomini e Donne, viene messo alla porta. Ecco cosa è successo recentemente ad una dama. Non è la prima volta che accade. Ci sono dei precedenti che confermano la linea della produzione del dating show più longevo della Tv. Il programma è rivolto a tutte quelle persone che vogliono trovare l’anima gemella, partecipando e seguendo le poche direttive che il programma richiede: sincerità e voglia di mettersi in gioco. Uomini e Donne – grantennistoscana.itNon poteva che andare in questo modo. Maria De Filippi recentemente ha ritenuto necessario cacciare da Uomini e Donne una delle dame del parterre femminile del ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 17 marzo 2023) Maria De Filippi non ammette falsità e chi non sta alle regole del gioco del suo seguitissimo, viene messo alla porta. Ecco cosa è successo recentemente ad una. Non è la prima volta che accade. Ci sono dei precedenti che confermano la lineaproduzione del dating show più longevoTv. Ilè rivolto a tutte quelle persone che vogliono trovare l’anima gemella, partecipando e seguendo le poche direttive che ilrichiede: sincerità e voglia di mettersi in gioco.– grantennistoscana.itNon poteva che andare in questo modo. Maria De Filippi recentemente ha ritenuto necessario cacciare dauna delle dame del parterre femminile del ...

