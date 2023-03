Uomini e Donne, Federico Nicotera rivela in quale momento ha capito che Carola Carpanelli sarebbe stata la sua scelta (Di venerdì 17 marzo 2023) È Carola Carpanelli la scelta di Federico Nicotera. Il bel tronista moro, 26enne ingegnere aeronautico ha lasciato il programma con la giovanissima studentessa di Varese. Nel corso della loro prima intervista ufficiale rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Federico ha confessato che ha capito che avrebbe scelto la bionda corteggiatrice quando ha temuto di averla persa. Nel corso del dating show di Maria De Filippi c’è stato un momento in cui la Carpanelli non si è presentata in trasmissione. L’ex tronista è andato a cercarla in albergo e ha provato a contattarla per chiarire. La paura di non rivederla più gli ha fatto scattare qualcosa dentro di sé, da quel giorno si è arrivati al dolcissimo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023) Èladi. Il bel tronista moro, 26enne ingegnere aeronautico ha lasciato il programma con la giovanissima studentessa di Varese. Nel corso della loro prima intervista ufficiale rilasciata al magazine diha confessato che hache avrebbe scelto la bionda corteggiatrice quando ha temuto di averla persa. Nel corso del dating show di Maria De Filippi c’è stato unin cui lanon si è presentata in trasmissione. L’ex tronista è andato a cercarla in albergo e ha provato a contattarla per chiarire. La paura di non rivederla più gli ha fatto scattare qualcosa dentro di sé, da quel giorno si è arrivati al dolcissimo ...

