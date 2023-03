Uomini e Donne fan in delirio per l'interruzione improvvisa della messa in onda: "Non era necessario" (Di venerdì 17 marzo 2023) Interrotta la trasmissione del daiting show Uomini e Donne per uno speciale di Amici: i fan sono furiosi In vista dell'appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda a partire da domani, 18 marzo, Maria e la produzione de La Fascino, hanno deciso di interrompere drasticamente le puntate di Uomini e Donne. Ieri è andata in onda la scelta di Federico Nicotera che, tra Alice e Carola ha scelto quest'ultima seppur non abbia ottenuto tutto il consenso da parte del pubblico. Alice amareggiata ha lasciato lo studio ringraziando Maria, Claudio e la produzione, affermando solamente che non avrebbe mai rinnegato il percorso, ma sostiene che ha dato tanto per non ricevere nulla. Parole fortissime quelle di Alice, ma al cuor non si comanda, e Carola è già ponta a preparare i ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 17 marzo 2023) Interrotta la trasmissione del daiting showper uno speciale di Amici: i fan sono furiosi In vista dell'appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi che andrà ina partire da domani, 18 marzo, Maria e la produzione de La Fascino, hanno deciso di interrompere drasticamente le puntate di. Ieri è andata inla scelta di Federico Nicotera che, tra Alice e Carola ha scelto quest'ultima seppur non abbia ottenuto tutto il consenso da parte del pubblico. Alice amareggiata ha lasciato lo studio ringraziando Maria, Claudio e la produzione, affermando solamente che non avrebbe mai rinnegato il percorso, ma sostiene che ha dato tanto per non ricevere nulla. Parole fortissime quelle di Alice, ma al cuor non si comanda, e Carola è già ponta a preparare i ...

