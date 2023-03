Uomini e Donne, Desdemona: ecco chi ha querelato e perché (Di venerdì 17 marzo 2023) Notizia choc dall’ex dama di “Uomini e Donne” Desdemona Balzano: ha annunciato di aver querelato altri due partecipanti e un ex partecipante al programma! Chi sono? E perché Desdemona ha preso questa decisione? Vediamolo subito! Uomini e Donne: cosa è successo Sappiamo che Desdemona Balzano non è più potuta restare a “Uomini e Donne” a causa di alcune segnalazioni su di lei. Il cavaliere Armando Incarnato e Gianni Sperti avrebbero portato le prove della veridicità di tali segnalazioni, facendo infuriare la dama. Nella questione c’è in ballo anche l’ex cavaliere Alessandro Schiavone. Anzi, proprio lui, che aveva frequentato Desdemona prima di decidere di andarsene dal programma (con ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 marzo 2023) Notizia choc dall’ex dama di “Balzano: ha annunciato di averaltri due partecipanti e un ex partecipante al programma! Chi sono? Eha preso questa decisione? Vediamolo subito!: cosa è successo Sappiamo cheBalzano non è più potuta restare a “” a causa di alcune segnalazioni su di lei. Il cavaliere Armando Incarnato e Gianni Sperti avrebbero portato le prove della veridicità di tali segnalazioni, facendo infuriare la dama. Nella questione c’è in ballo anche l’ex cavaliere Alessandro Schiavone. Anzi, proprio lui, che aveva frequentatoprima di decidere di andarsene dal programma (con ...

