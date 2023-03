Uomini e Donne, Desdemona cacciata da Maria De Filippi: caos in studio (Di venerdì 17 marzo 2023) caos in studio a Uomini e Donne. La protagonista dell’enorme diatriba che si è creata in studio che ha richiesto anche l’intervento di Maria De Filippi è Desdemona Balzano. La dama è entrata da poco nelle parterre femminile del trono over, concedendosi l’opportunità di conoscere più cavalieri. Eppure, il suo comportamento non aveva mai convinto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 17 marzo 2023)in. La protagonista dell’enorme diatriba che si è creata inche ha richiesto anche l’intervento diDeBalzano. La dama è entrata da poco nelle parterre femminile del trono over, concedendosi l’opportunità di conoscere più cavalieri. Eppure, il suo comportamento non aveva mai convinto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - matteosalvinimi : Questa mattina al porto di Trieste insieme a donne e uomini della Guardia Costiera. Orgoglioso, da ministro delle I… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - sambuccoa : RT @mentecritica: Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro cadav… - deweekndd : le donne e gli uomini che pur di avere validazione da altri cambiano la loro opinione su qualsiasi cosa e non hanno… -