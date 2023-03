Uomini e Donne, Carola presa di mira dopo la scelta di Federico: ecco cosa ha fatto (Di venerdì 17 marzo 2023) dopo la scelta di Federico Nicotera, la sua fidanzata Carola viene presa di mira sul web: ecco perché Ieri è andata in onda la scelta di Federico Nicotera, un tronista molto amato dal pubblico di Uomini e Donne e persino dalla padrona di casa e gli opinionisti in studio. Lo stesso Gianni Sperti, il giorno della scelta, ha deciso di spendere qualche parola per Federico complimentandosi per il suo comportamento, aggiungendo che dovrebbero esserci più persone come lui a frequentare il programma della De Filippi. Alla fine del suo percorso, arriva con le corteggiatrici Carola ed Alice. Moltissimi facevano il tifo per quest’ultima, ma il cuore di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 17 marzo 2023)ladiNicotera, la sua fidanzatavienedisul web:perché Ieri è andata in onda ladiNicotera, un tronista molto amato dal pubblico die persino dalla padrona di casa e gli opinionisti in studio. Lo stesso Gianni Sperti, il giorno della, ha deciso di spendere qualche parola percomplimentandosi per il suo comportamento, aggiungendo che dovrebbero esserci più persone come lui a frequentare il programma della De Filippi. Alla fine del suo percorso, arriva con le corteggiatricied Alice. Moltissimi facevano il tifo per quest’ultima, ma il cuore di ...

