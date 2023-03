Uomini e Donne, anticipazioni 17 marzo 2023: trono over o classico oggi? Ultime news (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo aver visto la scelta di Federico Nicotera, il tronista romano che ha deciso di uscire dalla trasmissione mano nella mano con Carola, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Ultimo giorno della settimana e ultimo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi, che punta i riflettori, ormai da anni, su dame, cavalieri, giovani: tutti sono lì, in quel salotto, con l’obiettivo di innamorarsi e trovare la persona giusta. Da Gemma Galgani, la dama di Torino ormai presenza fissa del programma, ai tronisti Lavinia, Luca e Nicole, che presto dovranno scegliere con la speranza di vedere i petali rossi cadere. View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo aver visto la scelta di Federico Nicotera, il tronista romano che ha deciso di uscire dalla trasmissione mano nella mano con Carola,torna, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Ultimo giorno della settimana e ultimo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi, che punta i riflettori, ormai da anni, su dame, cavalieri, giovani: tutti sono lì, in quel salotto, con l’obiettivo di innamorarsi e trovare la persona giusta. Da Gemma Galgani, la dama di Torino ormai presenza fissa del programma, ai tronisti Lavinia, Luca e Nicole, che presto dovranno scegliere con la speranza di vedere i petali rossi cadere. View this post on Instagram A post shared by...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - WittyTV : Una scelta fatta con il cuore ?? Per rivedere la puntata di oggi, cliccate qui! #UominieDonne - nipotinadiPutin : RT @Boia_chi_molla1: @ninazilli Io non sono contro donne e uomini omosessuali ma ci sono dei limiti, il matrimonio e i bambini sono sacri d… - Daenery48226512 : @LaPina64991119 Talmente riservato che ha fatto uomini e donne, dove vai a conoscere le ragazze con uno che ti segue con la telecamera! -