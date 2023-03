Uomini e Donne, Alice Barisciani dopo la mancata scelta da parte di Federico Nicotera: “Per scegliere una persona come me ci vogliono gli attributi” (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri pomeriggio è andata in onda la scelta di Federico Nicotera, il quale dopo mesi di indecisione, ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Carola Carpanelli. Se da un lato l’ex tronista e la sua scelta stanno vivendo i primi momenti insieme con gioia e felicità, dall’altro lato Alice Barisciani sta facendo i conti con la delusione di non essere stata scelta. L’ex corteggiatrice ha svelato di stare oggi piuttosto bene e ha aggiunto che i giorni più difficili sono stati quelli che hanno preceduto la scelta, in quanto è stato lì che ha capito che non sarebbe uscita dal programma con Federico. A proposito di quest’ultimo, Alice ha confessato di cercare oggi un amore ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri pomeriggio è andata in onda ladi, il qualemesi di indecisione, ha deciso di uscire dacon Carola Carpanelli. Se da un lato l’ex tronista e la suastanno vivendo i primi momenti insieme con gioia e felicità, dall’altro latosta facendo i conti con la delusione di non essere stata. L’ex corteggiatrice ha svelato di stare oggi piuttosto bene e ha aggiunto che i giorni più difficili sono stati quelli che hanno preceduto la, in quanto è stato lì che ha capito che non sarebbe uscita dal programma con. A proposito di quest’ultimo,ha confessato di cercare oggi un amore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - DavLucia : RT @nemo652: #PensieroDelMattino L'errore più grande delle donne è dire: lui cambierà. L'errore più grande degli uomini è dire: tanto lei… - ColinMartiniano : RT @POETAMASSIMO: DONNA CREATA DA DIO PER FAR FELICE L'UOMO SULLA TERRA.....BUON POMERGGIO A TUTTE LE DONNE .......AGLI UOMINI VIRTUALI!!!… -