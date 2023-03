(Di venerdì 17 marzo 2023) Se sei uno Psicologo o uno Psicoterapeuta e vuoi svolgere la tua professione online,è la soluzione ideale. Di cosa si tratta?è la startup di psicologia online creata nel 2019 da Danila de Stefano, con l’obiettivo di offrire supporto psicologico online, aiutando i pazienti a trovare facilmente psicologi o psicoterapeuti e di conseguenza consentendo ai professionisti del settore di poterre online in massima autonomia.: lo Psicologo Online Oggi, la piattaforma diè divenuta un punto di riferimento per milioni di utenti che possono contare su un team di professionisti accuratamente selezionati e assegnati a ciascuno sulla base delle proprie esigenze. Un progetto, quindi, innovativo e a passo coi tempi, che già è riuscito a dare supporto a molte persone ...

... oggi mio braccio destro in azienda, e spontaneamente ho esclamato ""! Ho sempre pensato fosse il naming perfetto: fa sorridere, fa riconoscere chicon noi in un brand. Butta giù le ...... un aumento analogo dei ricavi e con l'ingresso di diversi nuovi clienti, tra cuie Daikin ... In questo scenario Wavemaker ha continuato a generare valore per le aziende con cuie ad ...... ma una piattaforma dove una vera e propria equipe clinicain totale sinergia come se si trovasse in una struttura fisica"., infatti, incoraggia il confronto tra gruppi di psicologi e ...

Imprese: Unobravo riconosciuta come Great place to work Today.it

Nel corso dei primi nove mesi del 2022 sono stati segnalati più di 1,6 milioni di rapporti di lavoro che si sono conclusi per dimissioni.