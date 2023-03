Unità nazionale | Palazzo Chigi stasera illuminato con tricolore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Oggi celebriamo la #Giornata dell'Unità Nazionale, della #Costituzione, dell'Inno e della #Bandiera????: simboli di… - ItalianAirForce : L’alzabandiera è uno dei momenti solenni più importanti nella carriera di un militare, sin dai suoi primi passi in… - vigilidelfuoco : #17marzo 1861-2023, 162 anni dell’Unità d’#Italia: #oggi giornata dell'#UnitaNazionale, della #Costituzione, dell'… - MarinoBruschini : RT @fiomnet: ???? L’unità delle lavoratrici e dei lavoratori è l’unico antidoto alla cultura anticostituzionale di questo governo. @Depalma_… - magicacri63 : RT @FratellidItalia: ?? Oggi ricorre l’anniversario dell’Unità Nazionale. #FratellidItalia chiede che il #17marzo diventi festa Nazionale.… -

AGI/Vista - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato all'Altare della Patria in occasione della celebrazione della giornata dell'. Con lui, tra gli altri, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e la presidente della ...Meloni in Cgil nel giorno dell'"Con questa presenza, con questo confronto, questo dibattito, possiamo autenticamente celebrare l'", ha affermato Meloni. Per la premier, ...In questa edizione del Tg politico Parlamentare si parla di: Meloni al congresso Cgil; delle celbrazioni per l'; di evasione e del Ponte sullo ...