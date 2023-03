Unità nazionale: facciata Senato tricolore (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar (Adnkronos) - La facciata di palazzo Madama è illuminata tricolore per la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Lo rende noto il Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar (Adnkronos) - Ladi palazzo Madama è illuminataper la Giornata dell', della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Lo rende noto il

