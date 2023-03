Unità Italia, La Russa: celebriamo storia, identità e tradizione (Di venerdì 17 marzo 2023) "Oggi 17 marzo celebriamo la nostra Patria: 162 anni di storia, identità e tradizione. Una grande Nazione e un grande popolo, unito e orgoglioso del proprio cammino. Auguri a quanti amano l'Italia e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Oggi 17 marzola nostra Patria: 162 anni di. Una grande Nazione e un grande popolo, unito e orgoglioso del proprio cammino. Auguri a quanti amano l'e ...

Unità Italia, Fontana: custodire le nostre differenti culture "In occasione della celebrazione dell'Unità d'Italia, desidero sottolineare l'importanza di preservare e promuovere i valori e le tradizioni che contraddistinguono il nostro Paese rendendolo così speciale e unico al mondo. Le numerose e ..."