Unità d'Italia, Meloni “Celebriamo un popolo fiero della sua patria” (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Auguri a chi ama l'Italia. Auguri a chi lavora ogni giorno per rendere grande la nostra Nazione. Auguri a tutti i cittadini. A 162 anni dall'Unità d'Italia, Celebriamo un popolo unito, fiero, coraggioso e orgoglioso della sua patria e della sua identità”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.In una nota poi aggiunge che “oggi l'Italia celebra la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, le fondamenta robuste sulle quali la nostra comUnità si erge e dalle quali essa prende ispirazione. Il 17 marzo di 162 anni fa – ricorda – iniziava il cammino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Auguri a chi ama l'. Auguri a chi lavora ogni giorno per rendere grande la nostra Nazione. Auguri a tutti i cittadini. A 162 anni dall'd'ununito,, coraggioso e orgogliososuasua identità”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia.In una nota poi aggiunge che “oggi l'celebra la Giornata dell'nazionale,Costituzione, dell'Inno eBandiera, le fondamenta robuste sulle quali la nostra comsi erge e dalle quali essa prende ispirazione. Il 17 marzo di 162 anni fa – ricorda – iniziava il cammino ...

Mattarella, Repubblica coesa intorno ai valori costituzionali ...comune di consolidare un'Italia fondata su pace, libertà e diritti umani". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dell'anniversario dell'Unità