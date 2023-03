Unità d'Italia, Fratoianni: 'Il governo passerà alla storia per aver spaccato il Paese' (Di venerdì 17 marzo 2023) Il governo Meloni, nel giorno delle celebrazioni per l'Unità d'Italia, ingrassa la sua retorica propagandista sul concetto di Patria ma, nei fatti, sta facendo di tutto per spaccare in due quel Paese ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 marzo 2023) IlMeloni, nel giorno delle celebrazioni per l'd', ingrassa la sua retorica propagandista sul concetto di Patria ma, nei fatti, sta facendo di tutto per spaccare in due quel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Auguri a chi ama l’Italia. Auguri a chi lavora ogni giorno per rendere grande la nostra Nazione. Auguri a tutti i c… - Antonio_Tajani : ???? #17marzo, Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. 162 anni fa il Tricolor… - teatrolafenice : Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 162 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ricord… - tim4_u : RT @FratellidItalia: ?? Oggi ricorre l’anniversario dell’Unità Nazionale. #FratellidItalia chiede che il #17marzo diventi festa Nazionale.… - KaterinaBaglivi : RT @GiorgiaMeloni: Auguri a chi ama l’Italia. Auguri a chi lavora ogni giorno per rendere grande la nostra Nazione. Auguri a tutti i cittad… -

Mattarella: Repubblica unità intorno ai valori costituzionali ... Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra."Celebriamo oggi l'anniversario dell'Unità d'Italia, che è 'Giornata dell'... Mattarella: liberta' e democrazia sono valori nazionali La Costituzione, l'Inno degli italiani e la Bandiera sono i riferimenti che ci guidano nell'impegno comune di consolidare un'Italia fondata su pace, liberta' e diritti umani', ha concluso il capo ... Cgil, Meloni al congresso: "Giusto esserci, non temo chi mi fischia" L'Unità è un'altra cosa, è l'interesse superiore. E' il comune destino che dà un senso alla ... Il dato scioccante è che l'Italia è l'unico Paese della Ue che ha salari più bassi rispetto al 1990, ... ... Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra."Celebriamo oggi l'anniversario dell'd', che è 'Giornata dell'...La Costituzione, l'Inno degli italiani e la Bandiera sono i riferimenti che ci guidano nell'impegno comune di consolidare un'fondata su pace, liberta' e diritti umani', ha concluso il capo ...L'è un'altra cosa, è l'interesse superiore. E' il comune destino che dà un senso alla ... Il dato scioccante è che l'è l'unico Paese della Ue che ha salari più bassi rispetto al 1990, ... 162° Anniversario dell'Unità d'Italia, dichiarazione del Presidente ... Governo