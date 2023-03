Ungheria | il portiere nega a un bambino la gioia del gol nel giorno del suo compleanno | subissato di fischi – Il video

(Di venerdì 17 marzo 2023) Si può essere applauditi dal pubblico per le proprie doti sportive così comeati per quelle umane: è quello che è accaduto a Zsombor Senko, exdella Juventus Next Gen. Il giocatore, attualmente in forza al Diosgyori VTK, in, si è reso infatti protagonista di un gesto che ha raccolto la disapprovazione pressoché unanime dello stadio e del web. Ha infatti spezzato la favola del piccolo Enok Varga, giovane tifoso del MTK Budapest. Ildel suo settimo, Enok era stato invitato dalla sua squadra del cuore a festeggiare sul campo insieme ai suoi idoli, prima della gara contro il DVTK Diosyor. I giocatori, poco prima delo di inizio, hanno concesso la palla al, che sembrava così in procinto di realizzare un sogno di tanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lombamar : Ma gliela vogliamo ridare 'sta cazzo di Ungheria al blocco sovietico? Il portiere senza cuore: nega la gioia a un… - notiziasportiva : ?????????? IL PORTIERE SENZA CUORE ??????? La vicenda ha suscitato un'ondata di indignazione ?? nel mondo del calcio ?? e s… - Luxgraph : Ungheria, la gioia del bambino ma il portiere ex Juve gli nega il gol VIDEO -

... è quello che è accaduto a Zsombor Senko , exdella Juventus Next Gen. Il giocatore, attualmente in forza al Diosgyori VTK , in, si è reso infatti protagonista di un gesto che ha ...L'estremo difensore della squadra avversaria non ha concesso la rete al giovane ......posto ai quarti di finale della competizione troviamo il Ferencvaros campione in carica d'... (), Wingo H. (dal 14' pt Marquinhos), Abena M., Knoester M., Civic E., Esiti A., Vecsei B., ...

Ungheria, il portiere nega a un bambino la gioia del gol nel giorno ... Open

ex portiere della Juventus Next Gen che a gennaio è tornato in Ungheria, al Diosgyori VTK. L’estremo difensore ha crudelmente vanificato il sogno di un bambino di segnare un gol durante l’intervallo ...Tutti quelli che si aspettavano il lieto fine e la gioia del goal, però, sono stati clamorosamente smentiti dalla doppia respinta del portiere del DVTK, ex portiere delle giovanili della Juventus, che ...