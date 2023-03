Una stro*** | tutto da godere | il sondaggio a Striscia che spazza via la sinistra

(Di venerdì 17 marzo 2023) Unmette a tacere il Partito democratico. A realizzarlola Notizia, che nella puntata di giovedì 16 marzo, manda in onda su Canale 5 il "verdetto" degli italiani. Il caso è noto: nei giorni scorsi la consigliera comunale dem della Regione Lombardia, Monica Romano, si è scagliata contro "la violenza" di quei cittadini che filmano ladri e reati. Lo stesso tg satirico di Antonio Ricci ha più volte denunciato, assieme a Valerio Staffelli, il "lavoro" delle ladre rom che derubano ignari passanti nelle stazioni metropolitane di Milano. Risultato? Il 99 per cento dei votanti – è l'esito finale – crede che la Romano abbia detto "unata", come sostenuto da Rocco Tanica, tastierista del gruppo Elio e le Storie Tese. "Quest'abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maurirainer : @Antonel34928201 @GrandeFratello Il publico ha premiato le stro…e una maleducata minchia minchia… e l’altra biondin… - sonquellalta : RT @gloriataglians: Suor Teresa però sei proprio una STRO #CheDioCiAiuti7 - gloriataglians : Suor Teresa però sei proprio una STRO #CheDioCiAiuti7 - st2wok : @GiovaQuez Posso farti una domanda? Per ascoltare e riportare queste stro**ate ti pagano molto bene o sei davvero masochista? ???? - solsissy : Mazza che stro….?? una persona più perfida e vuota non l’ho mai vista giuro! Si trova bene con quell’altro pizzettar… -

E sarebbebuona notizia, visto che il dibattito sulle dipendenze nel nostro Paese si era ... Le dichiarazioni rilasciate in queste ore dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delma -, ...Il gruppo è arrivato fino in Burkina Faso, dove, secondo le accuse del presidente del Ghana Nana Akufo - Addo, 'miniera sarebbe stata concessa al gruppo come forma di pagamento per i loro servizi'...Sulle accuse italiane, Prigozhin ha poi aggiunto: "Prima si parlava di compagnia privata Wagner, poi a un tratto è diventato gruppo Wagner , ora invece viene fuori che èdivisione Wagner, e l'...

Il capo di Wagner risponde a Crosetto: «Stro*** non ci occupiamo di ... Open

Con tanto di insulti. Il capo del gruppo Wagner ha risposto con un audio su Telegram al ministro Crosetto che aveva parlato dell’aumento del fenomeno migratorio dalle coste africane come parte di una ...Respinge al mittente le accuse dal governo italiano il fondatore e capo della brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin, dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre che quello degli Esteri Antonio ...