Una mappa dettagliata dell'acqua al polo sud della Luna (Di venerdì 17 marzo 2023) Grazie ai dati rilevati dallo Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) della NASA, un nuovo studio ha messo insieme la prima mappa dettagliata e ampia della distribuzione dell'acqua sulla Luna. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 17 marzo 2023) Grazie ai dati rilevati dallo Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA)a NASA, un nuovo studio ha messo insieme la primae ampiaa distribuzionesulla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Mappa mondiale dei paesi che utilizzano il bidet. C’è anche la Francia che, per esperienza personale non ne ha una… - vaticannews_it : #10AnniInsieme Un Ave Maria per #PapaFrancesco Dì una preghiera e accendi la tua piccola candela nella Mappa del… - LucaLindholm : @the_highsparrow Questi due progetti visualizzano una mappa in tempo reale di TUTTE le violenze che avvengono nel mondo. È illuminante. - dardo82 : RT @quizzettone: #ereditiers... siete curiosi di vedere da dove twittate mentre mandate la #parola della #ghigliottina per vincere #leredit… - quizzettone : #ereditiers... siete curiosi di vedere da dove twittate mentre mandate la #parola della #ghigliottina per vincere… -