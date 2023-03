Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La premier estone Kaja Kallas intervistata da @amanpour: «La Russia ha paura della democrazia che avanza. In democr… - GassmanGassmann : Mi arrivano messaggi di amici in Israele che mi raccontano di una tensione nel paese mai vissuta, e della sensazion… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - AlbPez60 : RT @CristinaMolendi: Mi stanno scendendo le lacrime mentre penso ai bambini deportati illegalmente, ai crimini di guerra compiuti dal ditta… - Lopinionista : “Una democrazia matura”, convegno sui 30 anni dall’elezione diretta dei sindaci -

Per il capogruppo uscente della Linke, Jan Korte, "è il più grosso attentato" allada ...causa di controllo normativo può scaturire anche dalla richiesta di un quarto dei parlamentari. ......denunciare il rischio disottovalutazione del fenomeno mafioso e ribadire che non esiste territorio, né Regione, né Stato che possano dirsi esente da questo parassita della, da questo ...Per questo motivo la gente scese in piazza, chiedendo la fine della dittatura e la conseguente apertura del paese alla. A queste richieste, il regime rispose conviolenza inaudita che ...

Partecipazione democratica: un inquadramento costituzionale ed ... Altalex

ROMA – Martedì 21 marzo, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno “Una democrazia matura – I 30 anni dall’elezione diretta dei sindaci: stabilità e governabilità” ...Rotondi, che a metà degli anni Duemila fondò la Democrazia Cristiana per le Autonomie, la vede come una missione storica a cui non può sottrarsi. "Non sono stato contagiato dal complottismo, ma non ...