Una borsa piovuta dallo spazio: la Meteorite Swipe Bag di Coperni (Di venerdì 17 marzo 2023) Life&People.it Non c'è niente da fare. Coperini riesce, ogni anno, a far parlare tantissimo di sé diventando, in un modo o nell'altro, virale; dopo il vestito spruzzato realizzato in tempo reale sulla meravigliosa Bella Hadid, dopo i robot portati in passerella, il nome della casa di moda francese è rimbalzato sul web per la borsa Mini Meteorite Swipe Bug, un accessorio proveniente direttamente dallo spazio, realizzato a mano dallo stesso Brand Coperni alla cifra astronomica (è il caso proprio di dirlo) di 40.000,00 €. Follia o colpo di genio? Un tipo di innovazione che, chiaramente, ha fatto immediatamente impazzire gli amanti del collezionismo pronti ad accaparrarsi, seppur a cifre oggettivamente proibitive, il pezzo a tiratura iper limitata.

