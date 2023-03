Un uomo di classe sa che il suo abbigliamento non è solo una questione di stile | ma anche di rispetto per se stesso e per gli altri

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ovvero, l’maschile e quelle regole non scritte che ognididovrebbe conoscere per vestirsi cone con la giusta dose di eleganza. Vestirsi con cura e attenzione ai dettagli è molto più di una semplicedi moda. L’è un modo per comunicare la propria personalità e il proprio atteggiamento al mondo esterno. Come un quadro su una parete, l’abito è il mezzo attraverso cui unesprime see il suo modo di essere. Ecco perché è così importante indossare un abito che rispecchi la propria personalità e che faccia sentire a proprio agio. Come si fa a scegliere l’abito giusto? Quali sono le regole da seguire per vestirsi consenza cadere nell’ordinario? In questo ...