Un posto al sole, anticipazioni 17 marzo 2023: Silvia e Giancarlo in crisi

Silvia e Giancarlo saranno sempre più distanti ad Un posto al sole, come si evince dalle anticipazioni di venerdì 17 marzo 2023. I due sono entrati molto in crisi poco dopo la denuncia di Alice Pergolesi ai danni di Nunzio Cammarota, che ha attirato sul Vulcano una pioggia di critiche. Gli haters, in particolare, hanno accusato Silvia di non aver licenziato lo chef e di aver, invece, mandato via la giovane cameriera. A causa delle recensioni negative, il locale ha iniziato a perdere ogni giorno sempre più clienti causando dei forti problemi economici alla Graziani, la quale ha chiesto aiuto a Giancarlo. Silvia, nello specifico, ha pregato il compagno di sbloccare dei fondi che lui le aveva ...

