Un italiano su tre acquisterebbe alimenti che contengono insetti commestibili (Di venerdì 17 marzo 2023) Bergamo. Un italiano su tre è propenso ad acquistare alimenti che contengono insetti commestibili. La maggior parte di loro lo farebbe per soddisfare la propria curiosità e per sperimentare alimenti innovativi. È quanto emerso da “Insect Food e Consumatori”, la più recente indagine sul tema realizzata dall’Università degli Studi di Bergamo e presentata questa mattina durante un convegno sul tema andato in scena presso il Dipartimento di Scienze Aziendali. L’indagine sfata falsi miti e apre importanti riflessioni. Con l’entrata in vigore nel 2018 della normativa Europea (Reg UE 2015/2283) che legittima il consumo degli insetti e la loro appartenenza alla categoria di “Novel Food” – con la conseguente possibilità di allevare e introdurre sul mercato tali ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Bergamo. Unsu tre è propenso ad acquistareche. La maggior parte di loro lo farebbe per soddisfare la propria curiosità e per sperimentareinnovativi. È quanto emerso da “Insect Food e Consumatori”, la più recente indagine sul tema realizzata dall’Università degli Studi di Bergamo e presentata questa mattina durante un convegno sul tema andato in scena presso il Dipartimento di Scienze Aziendali. L’indagine sfata falsi miti e apre importanti riflessioni. Con l’entrata in vigore nel 2018 della normativa Europea (Reg UE 2015/2283) che legittima il consumo deglie la loro appartenenza alla categoria di “Novel Food” – con la conseguente possibilità di allevare e introdurre sul mercato tali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni ha scelto di portare “Due Vite” in gara e in italiano: il brano sarà ac… - sportface2016 : +++Siii Jannik! #Sinner batte in tre set Taylor #Fritz e diventa il primo italiano nella storia a giocare una semifinale ad #IndianWells+++ - gippu1 : #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava da… - Pirata1899 : RT @gippu1: I tre #NapoliMilan in 16 giorni (2 aprile Serie A, 10/11-17/18 aprile in Champions) non sono comunque un record per il calcio i… - gippu1 : I tre #NapoliMilan in 16 giorni (2 aprile Serie A, 10/11-17/18 aprile in Champions) non sono comunque un record per… -