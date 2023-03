Un ictus ischemico colpisce Platinette | l’agente | ‘Soccorsi tempestivi’

(Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA – Mauro Coruzzi, in arte, “martedì 14 marzo ha avuto un. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Lo rende noto il suo agente. Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come ‘’ dal Maurizio Costanzo show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Dal 2018 fa parte del cast fisso di Italiasì, il programma condotto da Marco Liorni su Rai1. Nel corso della carriera ha pubblicato alcuni libri e inciso dischi, partecipando due volte al Festival di Sanremo. ...

