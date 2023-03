Un campione inglese pazzo del Napoli: la profezia fa sognare i tifosi (Di venerdì 17 marzo 2023) Un ex campione inglese è impazzito per il Napoli e la sua profezia sulla Champions League fa sognare i tifosi partenopei! La squadra di Spalletti sta volando sia in campionato che in Europa e sembra che persino una gloriosa bandiera di Leicester e Tottenham abbia puntato gli occhi sui nostri azzurri. Da ogni angolo del mondo arrivano complimenti al Napoli, anche da ex campioni. Gary Winston Lineker, uno dei calciatori britannici più forti della storia, ex Leicester, Tottenham e Barcellona, ha parlato così della squadra di Spalletti sui social network dopo la vittoria contro l’Eintracht: “Mi piace guardarli, giocano un calcio eccitante. Qualche mese fa ho fatto una scommessa: sono convinto che vinceranno la Champions League!”. Ma non è la prima volta che Lineker si ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) Un exè impazzito per ile la suasulla Champions League fapartenopei! La squadra di Spalletti sta volando sia in campionato che in Europa e sembra che persino una gloriosa bandiera di Leicester e Tottenham abbia puntato gli occhi sui nostri azzurri. Da ogni angolo del mondo arrivano complimenti al, anche da ex campioni. Gary Winston Lineker, uno dei calciatori britannici più forti della storia, ex Leicester, Tottenham e Barcellona, ha parlato così della squadra di Spalletti sui social network dopo la vittoria contro l’Eintracht: “Mi piace guardarli, giocano un calcio eccitante. Qualche mese fa ho fatto una scommessa: sono convinto che vinceranno la Champions League!”. Ma non è la prima volta che Lineker si ...

