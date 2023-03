Un bambino su tre a rischio obesità: riparte il Festival 5 colori con iniziative anche nelle scuole (Di venerdì 17 marzo 2023) Un terzo dei bambini in Italia è in sovrappeso o obeso: le percentuali più alte in Campania (44%) e Calabria (42%). Saranno queste le due regioni protagoniste del Festival dei 5 colori presentato al Ministero dell'Agricoltura e che - scrive Ansa - vedrà coinvolte anche le scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Un terzo dei bambini in Italia è in sovrappeso o obeso: le percentuali più alte in Campania (44%) e Calabria (42%). Saranno queste le due regioni protagoniste deldei 5presentato al Ministero dell'Agricoltura e che - scrive Ansa - vedrà coinvoltele. L'articolo .

