Ultime Notizie – “Vicino a diventare come influenza nel 2023”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Io penso che stiamo arrivando a quel punto in cui potremo guardare Covid-19 allo stesso modo in cui guardiamo all’stagionale: una minaccia per la salute, un virus che continuerà a uccidere, ma un virus che non sta sconvolgendo la nostra società o i nostri sistemi ospedalieri. Io credo che succederà quest’anno se il virus continua a evolversi nella direzione in cui si sta evolvendo, cioè quella di un virus che non causa malattie più gravi che potrebbepiù trasmissibile ma senza causare malattia più grave”. A sottolinearlo è stato Mike Ryan, direttore esecutivo del Programma Emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi durante il periodico briefing con la stampa. “Tutte le scommesse sono chiuse – puntualizza Ryan – se dovessimo avere un virus che ha una sfortunata evoluzione” verso la direzione opposta. ...