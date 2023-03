Ultime Notizie – Ucraina, Mattarella: “Guerra minaccia a nostri valori, serve risposta unitaria” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un’aperta minaccia a questi valori che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio della sua dichiarazione in occasione del 162° anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, con riferimento ai valori alla base dell’unità del paese. “La Repubblica, in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali. Gli stessi che, ispirando la nostra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) “Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un’apertaa questiche ci impone una fermain seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio della sua dichiarazione in occasione del 162° anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, con riferimento aialla base dell’unità del paese. “La Repubblica, in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi aicostituzionali. Gli stessi che, ispirando la nostra ...

