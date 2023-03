Ultime Notizie Serie A: Sousa e Palladino parlano in conferenza stampa (Di venerdì 17 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Salernitana, Sousa: «Voglio una squadra che sappia essere intensa difensivamente e propositiva in attacco» Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con il Bologna. Monza, Palladino: «Cremonese? Per noi è una finalissima, ci serve la giusta mentalità» Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Cremonese. Roma, è già clima derby: Mourinho e la frecciata alla Lazio La Roma è in clima derby e Mourinho lancia la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Salernitana,: «Voglio una squadra che sappia essere intensa difensivamente e propositiva in attacco» Paulo, allenatore della Salernitana, ha parlato inalla vigilia del match diA con il Bologna. Monza,: «Cremonese? Per noi è una finalissima, ci serve la giusta mentalità» Raffaele, allenatore del Monza, ha parlato inin vista della sfida con la Cremonese. Roma, è già clima derby: Mourinho e la frecciata alla Lazio La Roma è in clima derby e Mourinho lancia la ...

