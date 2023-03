Ultime Notizie Serie A | la richiesta per la Champions | indagini sulla Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17 MARZO Inchiesta Prisma,anche! Gli ultimi dettagli Inchiesta Prisma, adesso anche la Procura di Genova si è messa in moto:su alcuni affari dellaA, ladelle italiane per laMilan, Inter e Napoli hanno inviato unaufficiale alla Lega per i match diLeague. Salernitana, Sousa: «Voglio una squadra che sappia essere intensa difensivamente e propositiva in attacco» Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in ...