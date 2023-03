Ultime Notizie Roma del 17-03-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio non sosteniamo un cessate il fuoco in questo momento che favorirebbe Mosca ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby come affermato dal la Russia farà tutto per fermarmi minaccia lacrime dopo lì intanto la corte penale internazionale emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin sarebbe il responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione ed i trasferimenti legale di popolazione dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia Mosca replica la decisione della corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro paese nemmeno dal punto di vista legale parla di decisione storica il primo ministro slovacco ed era annunciato che il suo paese ha provato l’invio dei caccia di fabbricazione ...