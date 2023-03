Ultime Notizie Roma del 17-03-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 marzo 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale le porto i Russi Hanno lanciato in Ucraina 5 missili 18 Raid aerei oltre più di 100 attacchi con sistemi di razzi al lancio multiplo lo ha riferito lo Stato maggiore dell’esercito di Kiev e nel suo aggiornamento Quotidiano della situazione al fronte come riporta il kiwi indipendente da parte sua l’aeronautica militare Ucraina ha preso di mira 7 basi russe nel paese e ha colpito 5 posti di comando due stazioni radar un deposito di carburante è un sistema antiaereo il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale la delega Individua i principi non entra nel merito ma l’orizzonte dei decreti attuativi per quello di arrivare a tre aliquote IRPEF ci sono due ipotesi sul tavolo Uno con la linguetta il 23 33 e 43% l’altra 23 2743 le coperture sì la ...