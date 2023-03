Ultime Notizie Roma del 17-03-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 marzo 2023)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione del microfono Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera la delega fiscale che farà da cornice alla riforma delle tasse targata centro-destra e che promette di cambiare il Tiziano e mettere le basi per la riduzione delle tasse una nuova IRPEF aliquote IVA agevolata per i beni di prima necessità Stoppa le comunicazioni nei mesi di agosto e di dicembre ma anche sanzioni penali attenuate per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare e per imprese che collaborano la premier Giorgia parla di una vera e propria svolta per l’Italia è una riforma il vocale tu turale organica ha detto sui social una rivoluzione attesa da 50 anni con importanti novità favore dei cittadini famiglia in prede con il nuovo fisco eliminiamo una nuova idea di Italia ...