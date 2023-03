Ultime Notizie Roma del 17-03-2023 ore 08 | 10

(Di venerdì 17 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha fatto ieri sera la riforma fiscale Una svolta necessaria per il paese ha detto la premier Giorgia Meloni ai ministri della riforma dell’irpef che ti garantisce l’equità orizzontale attraverso la riduzione della pressione fiscale passando da quattro aliquote o con l’obiettivo della flat Tax per tutti comunica il mette in una nota con il provvedimento sarà anche il garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema redditi agrari fabbricati finanzia da lavoro dipendente o autonomo di impresa Gasperi la Polonia si appresta a fornire Jet militari all’ucraina Varsavia nei prossimi giorni trasferire a Quattromiglia Chi è annunciato il presidente Duda Altea di militari di fabbrica dello stesso tipo saranno inviate al Ucraina dopo essere stati ...

Porre fine all' errato conferimento dei rifiuti, migliorare la raccolta differenziata e ridare decoro alle zone in cui sono state rilevate criticità sostanziali. Questi gli obiettivi che l'...'Napoli e tutta la Campania sono un polo di attrazione turistica eccezionale. Tutti dobbiamo lavorare per salvaguardarli'. Parola di Daniela Santanchè . Dalla campagna per Ischia all'inaugurazione ...Napoli si candida a interpretare il ruolo di capitale del Mediterraneo allargato. La grande crisi globale legata alla pandemia e all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno cambiato le ...

Kostomarov dopo le amputazioni si risveglia: raptus contro la moglie Corriere della Sera

AGI - I Paesi occidentali stanno discutendo se inviare o meno aerei da combattimento all'Ucraina. Lo ha affermato il premier danese Mette Frederiksen all'emittente Tv2. La Polonia ha annunciato che ...E secondo quanto riferitomi da Riyad è stata proprio Teheran ad accettare di fatto due elementi: interrompere l’invio di armi – missili e droni, anche se Teheran ha sempre negato – agli Houthi e fare ...