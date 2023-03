Ultime Notizie Roma del 17-03-2023 ore 07:10 (Di venerdì 17 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale venerdì 17 marzo buona giorno dalla redazione al microfono Giuliana of una nuova IRPEF con tre aliquote IVA zelata per i beni di prima necessità Stoppa le comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre ma anche sanzioni penali a Ternate per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare imprese che collaborano il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la delega fiscale che farà da cornice alla riforma delle tasse targata centro-destra e che promette di cambiare il sistema a mettere le basi per la riduzione delle tasse a prendere da Meloni parla di una vera e propria svolta per l’Italia è una riforma epocale strutturale organi che ha detto sui social una rivoluzione attesa da 50 anni con importanti novità favore di cittadini famiglie imprese te con il nuovo ufficio delineano una nuova idea di Italia vicino alle esigenze dei ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023)dailynews radiogiornale venerdì 17 marzo buona giorno dalla redazione al microfono Giuliana of una nuova IRPEF con tre aliquote IVA zelata per i beni di prima necessità Stoppa le comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre ma anche sanzioni penali a Ternate per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare imprese che collaborano il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la delega fiscale che farà da cornice alla riforma delle tasse targata centro-destra e che promette di cambiare il sistema a mettere le basi per la riduzione delle tasse a prendere da Meloni parla di una vera e propria svolta per l’Italia è una riforma epocale strutturale organi che ha detto sui social una rivoluzione attesa da 50 anni con importanti novità favore di cittadini famiglie imprese te con il nuovo ufficio delineano una nuova idea di Italia vicino alle esigenze dei ...

