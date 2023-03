Ultime Notizie – Riforma fiscale 2023, via libera governo: aliquote e flat tax, le novità (Di venerdì 17 marzo 2023) Via libera del Consiglio dei ministri alla Riforma fiscale 2023. “Con la Riforma dell’Irpef si garantisce l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l’obiettivo della flat tax per tutti”, ha comunicato il Mef, in una nota, dopo l’ok del governo. Con il provvedimento sarà anche “garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi). La delega prevede inoltre la revisione delle tax expenditures, che oggi comprende più di 600 voci”. E’ una “svolta necessaria per il Paese”, ha detto il premier Giorgia Meloni ai ministri. “La delega fiscale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Viadel Consiglio dei ministri alla. “Con ladell’Irpef si garantisce l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione, passando da 4 a 3e con l’obiettivo dellatax per tutti”, ha comunicato il Mef, in una nota, dopo l’ok del. Con il provvedimento sarà anche “garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi). La delega prevede inoltre la revisione delle tax expenditures, che oggi comprende più di 600 voci”. E’ una “svolta necessaria per il Paese”, ha detto il premier Giorgia Meloni ai ministri. “La delega...

