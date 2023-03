Ultime Notizie – “Punire manager per evitare altri disastri”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Sono fermamente impegnato a chiamare a rispondere i responsabili di questo disastro: nessuno è al di sopra della legge e rafforzare le responsabilità è un importante deterrente peraltre cattive gestioni”. Così Joe Biden, in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in riferimento dei crack della Silicon Valley Bank e della Signature Bank, invoca l’intervento del Congresso “per rafforzare la capacità del governo federale di considerare i vertici responsabili quando una banca fallisce” ed entra nel programma della Federal Deposit Insurance Corporation. “Quando una banca fallisce a causa di cattiva gestione e l’assunzione di rischi eccessivi, dovrebbe essere più facile per le agenzie di controllo recuperare i compensi dei, imporre sanzioni civili e vietare nuovi incarichi nel sistema bancario”, continua Biden lamentando il fatto che ...