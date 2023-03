Ultime Notizie – “Oltre 16mila bambini deportati in Russia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 marzo 2023) Sonoucraini portati forzosamente e illegalmente in. Il dato proviene dal governo di Kiev, che parla di 16.221 minorenni. Oggi la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro il presidente russo, Vladimir Putin, e la commissaria russa per i, Maria Lvova -Belova, proprio per la deportazione deiucraini dalle zone occupate. Tale deportazione equivale ad un crimine di guerra, secondo quanto ha stabilito la Commissione d’inchiesta Onu sull’Ucraina. Secondo il suo rapporto, vi sono le prove della deportazione di centinaia diin. Mosca, si legge, ha delineato politiche per la concessione della cittadinanza russa ai minori e il loro piazzamento in famiglie adottive in modo da ...