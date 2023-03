Ultime Notizie – Mandato d’arresto per Putin, l’annuncio della Corte penale internazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Putin sotto accusa per la deportazione di civili, e in particolare bambini, dai territori che la Russia ha occupato durante la guerra in Ucraina Mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin. La Corte penale internazionale, attraverso le parole del presidente Piotr Hofmanski, annuncia il provvedimento. Putin finisce sotto accusa per la deportazione di civili, e in particolare bambini, dai territori che la Russia ha occupato durante la guerra in Ucraina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023)sotto accusa per la deportazione di civili, e in particolare bambini, dai territori che la Russia ha occupato durante la guerra in Ucrainaper il presidente russo Vladimir. La, attraverso le parole del presidente Piotr Hofmanski, annuncia il provvedimento.finisce sotto accusa per la deportazione di civili, e in particolare bambini, dai territori che la Russia ha occupato durante la guerra in Ucraina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

