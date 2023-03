Ultime Notizie – Mandato arresto Putin | Zelensky | “Decisione storica”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Una, da cui partirà la responsabilità“. Così il presidente ucraino Volodymyrha commentato su telegram ladella Corte penale internazionale di emettere undicontro Vladimirper la “deportazione illegale” in Russia di migliaia di bambini ucraini. “Il capo di uno Stato terrorista e un altro funzionario russo – ha detto in un riferimento alla commissaria per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, anche lei colpita da undi– sono diventati ufficialmente sospettati di un crimine di guerra, per la deportazione di bambini ucraini, il trasferimento illegale di migliaia dei nostri bambini nel territorio di uno Stato terrorista, per aver ...