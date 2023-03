Ultime Notizie – “Mai manipolato nessuno, tantomeno il Papa” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Non sono un manipolatore. Non ho mai manipolato nessuno tantomeno il Papa”. Lo ha sottolineato il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese nel corso di una dichiarazione spontanea con la quale ha risposto al carteggio tra lui e il Papa, depositato dal Promotore di Giustizia Diddi la scorsa settimana. Becciu, in una lettera depositata agli atti, fa poi presente che sarebbe stato il Papa a proporgli di stendere delle dichiarazioni, in vista del processo, da firmare, cosa poi non avvenuta, e non il contrario: “Santo Padre, è stato bello sentirLa ieri e saperLa gioioso pur nella immancabile sofferenza del post-operatorio. Come mi ha chiesto, Le invio le due dichiarazioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) “Non sono unre. Non ho maiil”. Lo ha sottolineato il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese nel corso di una dichiarazione spontanea con la quale ha risposto al carteggio tra lui e il, depositato dal Promotore di Giustizia Diddi la scorsa settimana. Becciu, in una lettera depositata agli atti, fa poi presente che sarebbe stato ila proporgli di stendere delle dichiarazioni, in vista del processo, da firmare, cosa poi non avvenuta, e non il contrario: “Santo Padre, è stato bello sentirLa ieri e saperLa gioioso pur nella immancabile sofferenza del post-operatorio. Come mi ha chiesto, Le invio le due dichiarazioni ...

