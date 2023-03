Ultime Notizie – “L’ambizione è essere piattaforma globale di mobilità integrata”

(Di venerdì 17 marzo 2023) “è quella diuna grandedie sostenibile con il cuore e la mente in Italia ma partendo alla conquista del mondo traendo forza dalla tradizione”. Lo ha dichiarato il presidente di Mundys Giampiero Massolo a margine del concerto che si è tenuto ieri all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino per il lancio di Mundys, la nuova realtà infrastrutturale azionista di riferimento di Aeroporti di Roma. “La musica – ha detto – ha un linguaggio universale e raggiunge il mondo attraverso una. È quello che vogliamo fare con Mundys attraverso le nostre aziende e Aeroporti di Roma. Questo aeroporto rappresenta una realtà universale e accessibile, un biglietto da visita di cos’è oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi vertice sull' adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. LIVE - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - CorriereCitta : Omicidio Cerciello, lo sfogo della moglie: ‘Che non passi il messaggio che qui si possano uccidere i servitori dell… - milansette : Verso Udinese-Milan: i numeri sul campionato delle due squadre - Tutto_CalcioNew : #Napoli, le ultime sul futuro di #Zielinski e #Lozano #tuttocalcionews #calcio -

Le sueapparizioni in tv risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio. .Tetti di spesa per ambulatori e centri diagnostici: rischia di cadere sotto i colpi del Tar l'impianto della Regione che, a gennaio del 2022, ha deciso di spalmare il budget unico assegnato ...'Serve una grande mobilitazione dal Mezzogiorno, di sindaci, di società civile contro il progetto di Autonomia differenziata', auspica Jasmine Cristallo , appena eletta nella direzione nazionale Pd, ...

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti Sky Tg24

Rubare un'automobile è già un gesto gravissimo, ma farlo ad un prete è ancora più assurdo. Oltretutto, il modello rubato martedì 14 marzo a Pozzo, un piccolo borgo situato nella frazione di Foiano ...Per un artista che ha fatto circa 800 live nei suoi trent’anni di carriera doversi fermare di colpo per via del Covid-19 non è stato semplice, specie perché la pausa forzata è durata tre anni. È così ...